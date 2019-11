كورتني كارداشيان تنسحبُ من مسلسل عائلتها الشّهير بعد 12 عامًا.. ما السّبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرّغم من أنّ لسيدات كارداشيان الكثير من الأعمال فيما يتعلق بجمال المرأة ويشتهرن أيضًا بعلاماتهن للمكياج وغيره، إلا أنّ انطلاقتهنّ الحقيقية في عالم الشّهرة كان بفضل مسلسلهنّ الواقع الشّهير Keeping Up With The Kardashians.

منذ بدايته في عام 2007 وحتى الآن، ما يزال "مواكبة آل كارداشيان" مستمرًا ويقدّم لمحبّيه نظرة عن كثب لحياة أحد أشهر العائلات في العالم، ولكن يبدو أنّ المسلسل سيستكمل مواسمه بـ 4 شقيقات بدلًا من 5 كما اعتدنا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قرّرت "كورتني" (40 عامًا) الانسحاب من مسلسل عائلتها الشّهير بعد 12 عامًا من بدايته.

وكشفت "كورتني" عن قرارها الصّادم أمس الخميس، خلال لقاء مع برنامج "إي تي"، حيث قالت: "لقد قرّرت قضاء المزيد من الوقت كأمّ وأوفّر طاقتي مع أولادي".

وأضافت نجمة تلفزيون الواقع: "لكنّني لا أحبّ الوداع..لأنّكم سترون الكثير في الموسم الـ 18 الجديد، والذي لم يتمّ بثّه بعد، ولكنّ عمليّة التصوير جارية حاليًا وفي هذه الغرفة"، وذلك في إشارة إلى أنّها قد تظهر في الموسم.

Advertisements

كانت كلوي وكيم حاضرتين أيضًا خلال اللقاء، وعلّقت كلوي على غياب شقيقتها: "نحبّ كورتني بالتأكيد وسنفتقدها للغاية، فالناس يأتون ويذهبون طوال الوقت في هذه العائلة".

كما قالت كلوي، إنّ كورتني قد تنسحب هذا الأسبوع، وأضافت: "ستعود، فجميعهم يعودون مرة أخرى لمكانهم".

ويبدو أنّه منذ فترة وتفكر كورتني في الانسحاب من المسلسل، حيث سبق وشهدنا بعض الخلافات بينها وكيم وكلوي في المسلسل بسبب تخليها عن عدة مهام أو مناسبات تتعلّق بالتصوير، وكانت قد أبدت رأيها بصراحة أنّها لا تكترث للتصوير وتحبّ قضاء الوقت مع اطفالها.

يأتي كشف كورتني عن قرارها الصّادم، بعد 3 أيام فقط من قضائها وشقيقاتها وقتًا ممتعًا ومميزًا برفقة بعضهنّ في عيد ميلاد ووالدتهنّ في منزل العائلة القديم.

هذا ولدى كورتني 3 أطفال من شريكها السّابق "سكوت ديسيك" (36 عامًا)، وهم "رين" (4 أعوام) و"بينلوبي" (7 أعوام) و"مايسون" (9 أعوام).