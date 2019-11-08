عمرو دياب يكشفُ خوفه من الحسد: "بس بقى".. شاهدي الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الفنان المصريّ عمرو دياب، في مقطع فيديو مع مصطفى البنا الشهير بـ"سعفان" والذي يُعدّ أشهر يوتيوبر في مصر، وذلك بعد حفله الذي أحياه الخميس، ضمن فعاليات موسم الرّياض بالسّعوديّة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السّعوديّة، المقطع عبر صفحته الرّسميّة على "فيسبوك"، وعلقّ قائلًا: "سعفان والهضبة"، ولاقى الفيديو صدى واسعًا بين متابعي صفحة "آل الشيخ".

وحرص "البنا" على الإشادة بمجهود "الهضبة" في الحفل، حيث قال: "ده العالمي ده نمبر وان الحقيقي ما شاء الله واقف النهاردة على المسرح هو يتنطط وأنا أتعب قضى على شبابنا".

وكان ردّ فعل عمرو دياب، هو إظهار خوفه من الحسد فقال لـ"البنا": "بس بقى بس بقى وكاد يقطع البثّ قائلًا شكرًا"، إلا أن "البنا" غيّر الحديث بالقول: "إيه رأيك في الرياض الناس النهاردة كانت مولعة"، ليرد عمرو دياب: "والله عشرة على عشرة".

وبعدها مازحه عمرو دياب قائلًا: "انت كمان عملت شغل جامد النهاردة"، لينهي مصطفى البنا الحديث بالقول: "هو دا الهرم الرابع بتاعنا".

Advertisements

فيما نشر "آل الشيخ" أيضًا مجموعة من الصّور لليوتيوبر مصطفى البنا برفقة الفنان أحمد حلمي، والإعلامي عمرو أديب، من كواليس حفل عمرو دياب، كما شارك محبّيه بصورة أخرى لـ"البنا" مع حمادة إسماعيل المستشار الإعلاميّ لـ"آل الشيخ".

facebook

ولم تكن هذه المرّة الأولى التي توضّح خوف عمرو دياب، من الحسد ففي حفل توقيع الأخير مذكرة تفاهم مع المستشار تركي آل الشيخ لإقامة حفلات غنائيّة في أماكن مختلفة داخل المملكة، مازحه الإعلاميّ عمرو أديب أثناء تقديم الهضبة بالمؤتمر الصّحفيّ وقال: "طبعا عمرو مش ناقص حفلات ومش ناقص صحة ومش ناقص فلوس".

وكان ردّ عمرو دياب على "أديب" وقتها: "يا عم ارحمنا بقى هو هناك وهنا"، وسط ضحكات الحضور.

وأحيا عمرو دياب حفلًا ضخمًا في موسم الرّياض بحضور أكثر من 30 ألف متفرج، حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده، والتي تُعدّ الأضخم ضمن مسارح موسم الرّياض. ووجّه الهضبة شكره للمستشار تركي آل الشيخ لدعوته له للمشاركة في موسم الرّياض ولقاء جمهور السّعوديّة.