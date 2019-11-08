الموت يُغيّبُ جنتل "سناب شات" السعودي.. وهكذا نعاه الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت أبرز مشاهير موقع "سناب شات"، أبو محمد الراشد، الشهير بلقب "الجنتل"، وسط حزن عميق سيطر على آلاف المتابعين المولعين بفيديوهاته وظهوره عليهم، ومحادثتهم وإدخال البهجة والسّرور عليهم.

وتناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ، خلال الساعات الماضية، نبأ تعرض أبو محمد الراشد إلى أزمة قلبيّة، دخل إثرها العناية المركّزة في مستشفى الملك فهد التخصّصي بمدينة بريدة، وتفاعل محبّيه مع الخبر مُطلقين "هاشتاق" حمل اسمه، داعين له بالشفاء العاجل، حتى علموا بنبأ وفاته.

وبرز الراشد، من خلال تسجيلاته المصورة التي يراها محبّوه "عفوية"، لكنْ على الجانب الآخر يتعرّض نجم "سناب شات" الرّاحل إلى انتقادات لاذعة، ويرى منتقدوه أنّ بعض تصرّفاته غير مقبولة.

ويطل الراشد، الخمسيني العمر، في معظم تسجيلاته بـ"بالفانيلة والسروال"، وهو ما اعتبره البعض غير لائق، إضافة إلى ظهوره تارةً يأكل الجراد، وأخرى يلتهم حشائش الأرض، ويلاعب الحيوانات ويغنّي ويعزف على آلته الموسيقية "العود".

وأحب ّالكثيرون شخصيّة الراشد، رغم كونها مُحاطة بالغموض، لكنّهم أحبّوا حسّه الكوميديّ الطريف، واعتبروه أطيب شخصية على وسائل التواصل الاجتماعيّ، كونه لا يسيء أو يشتم، وليس لديه خلافات مع أحد، وهدفه إسعاد متابعيه فقط.

بخلاف الراشد، فقد ظهر مؤخرًا على مواقع التواصل سعوديّون آخرون تجاوزوا عادات المجتمع وتقاليده، بحثًا عن الشّهرة، ما يثير مخاوف من ظهور جيل مهووس بحبّ الظهور والأضواء.

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وخلق تطبيق "سناب شات"، العديد من النجوم، الذين أصابتهم هاجس الشّهرة، كونهم أصبحوا مشاهير من فراغ، نظير عدد كبير من المتابعين، وقد يحدث ذلك في وقت قياسيّ، حيث يتربحون بشكل كبير جرّاء ما يقدّمونه على السوشال ميديا، وحصد عدد ضخم من المتابعين.

وعلّق أحد متابعي ومحبّي الراشد، قائلاً: "الله يرحمك يا أبو محمد ويسكنك فسيح جناته رجل كان دائماً على عفويته وطيب القلب وعلى سجيته وبابتساماته مع من يجالسهم وكنا نحرص على متابعته الطيبه، الله يرحمه ويسكنه جنة عرضها السمٰوات والأرض،، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال آخر: "الله يتجاوز عن أبو محمد الراشد.. أحسن الله عزاء أهله وذويه وأصدقاؤه وعظم أجرهم وربط على قلوبهم، لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌ عنده بأجل مسمى.. اللهم اغفر له وارحمه، واعفو عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأسكنه فسيح جناتك".