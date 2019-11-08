عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه في حفل غنائي كبير

كشف الفنان عمرو دياب، عن طقوسه الخاصة قبل اعتلاء خشبة المسرح في حفله بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، مشددا على أنه يحاول التركيز قبل اعتلاء المسرح.

وأضاف في لقاء ببرنامج "الحكاية"، أنه يحاول التركيز قبل اعتلائه مسرح أي حفله كبيرة بحجم حفل الليلة في الرياض، مشيراً إلى أنه يرتجل أسلوب دخلته على المسرح، وليس لديه دخلة ثابتة قبل لقاء الجمهور في الحفل.

وعن سؤاله عن سر غنائه خلف المسرح قبل أن يصعد، أشار الهضبة إلى أن هذا الدخول بدأ معه منذ بداية احترافه مجال الغناء،

وعقب: "الحركة دي جت بالصدفة أيام ما كنت شغال في شارع الهرم، وكنت أتأخرت على ميعادي، فحد إداني المايك أغني فيه لحد ما الفرقة الموسيقية تطلع المسرح، ومن وقتها وهي بقت سمة من سماتي والكل بقى يعمل كده".

وحضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض أكثر من ٣٠ ألف متفرج حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه.

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ووجه عمرو دياب شكره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط حماس جماهيري كبير، حيث أحيا الهضبة حفلا ناجحا بساحة مسرح محمد عبده بقلب العاصمة السعودية الرياض.

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