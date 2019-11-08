علي الحجار يشدو أجمل أغانية على مسرح دار الأوبرا الكبير

انتزع النجم علي الحجار إعجاب الجمهور بأداء متجدد ولياقة فنية كاملة، خلال الليلة السابعة من الدورة ٢٨ بمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وعلى مسرح الأوبرا الكبير، وذلك ضمن جولة جديدة في ماراثون الإبداع، جسدت جانبًا من جهود الثقافة المصرية في استثمار الفنون لإطلاق رسائل تعلي المبادئ النبيلة والقيم السامية.

وبعد استقباله بحفاوة بالغة، تغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، بنخبة مختارة من أعماله الجماهيرية، هي "ما تمنعوش الصادقين، مسألة مبدأ، خاصمتني، بنت وولد، زي الهوا، تجيش نعيش، اللي اشترى، لما الشتا يدق البيبان، في هويد الليل، اتفقنا، يا العروسة، وعارفة"، ومن مؤلفات التراث "حانت الأقدار، راح توحشيني، سهرت منه الليالي"، إلى جانب بانوراما وطنية أشعلت حماسة الجميع، وضمت أغاني موال "النهار، بسم الله، راجعين، خللي السلاح صاحي، حلوة بلادي، دولا مين، واحلف بسماها".

وحرص "الحجار"، على الاحتفال بذكرى المولد النبوي، حيث قدم عددًا من المؤلفات الدينية هي "رسول الله، يا رب، أنت المدد".

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وقبله، خلقت النجمة الشابة ريهام عبد الحكيم حالة من "الانسجام" للحضور، وشدت بباقة من أيقونات الموسيقى العربية هي "الفن، أكدب عليك، غلطة واحدة، إن راح منك يا عين، الحب اللي كان، الحب كدة"، إلى جانب "عايشة حكاية، وفيها حاجة حلوة" من أعمالها الخاصة.

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وبآلة العود الشرقية العريقة، عزف ممدوح الجبالي على أوتار القلوب تقاسيم، لحن أغنية "يا مسهرني" ولونجا نهاوند من تأليفه.

وأقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفلا لفرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة، ضم مجموعة من أعمال الموسيقار الراحل عطية شرارة، وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" أحيا النجم محمد الحلو، فاصلاً بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك بعد فاصل غنائي لكل من ياسر سعيد، محمد متولي، أيمن مصطفى، وعازفة القانون عفاف شكري، والسورية وعد البحري.

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