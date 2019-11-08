فن ومشاهير

فهمى وهشام ماجد وشيكو يشاركون أكرم حسنى فى تشييع جثمان والده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع الفنان أكرم حسنى جثمان والده، منذ قليل، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، عقب أداء صلاة الجمعة عليه، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وشارك فى تشييع جنازة والد أكرم حسنى عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نجوم الكوميديا المقربون من أكرم، أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو والمذيع أحمد أمين، والإعلامى أسامة منير، والكابتن نور خطاب.

ويتلقى الفنان أكرم حسنى العزاء فى والده مساء اليوم الجمعة بمسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع الخامس.

كان والد النجم أكرم حسنى، المهندس حسنى عبد الرحيم، قد توفى مساء أمس الأربعاء، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم المختلفة على السوشيال ميديا.

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (1)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (2)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (3)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (4)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (5)

 

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جنازة والد الفنان اكرم حسنى (6)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (7)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (8)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (9)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (10)

 

 

جنازة والد الفنان اكرم حسنى (11)

 

 

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