شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة، أثناء زيارته الحالية في المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب معلقاً "جمعة مباركة، الصداقة ليست بطول السنين ولكن بصدق المواقف".

ووجه رمضان، الشكر لملك الغرب، بعد مشاركته فى احتفالية المسيرة الخضراء، والتى أقامتها المملكة المغربية بمدينة مراكش، والتي شملت مشاركته في المباراة التى جمعت نجوم إفريقيا ونجوم العالم.

ونشر رمضان فيديو لملخص زيارته، مصحوبا بتعليق :" شكراً جلالة الملك محمد السادس على دعوتنا الغالية لمشاركة الشعب المغربي الحبيب هذا العيد، المسيرة لخضراء اللهم ديم الحُب والود بين شعوبنا جميعاً ".