بن أفليك بطل فيلم روبرت رودريجيز الجديد Hypnotic

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يقوم الممثل الأمريكى بن أفليك بدور البطولة في الفيلم القادم للمخرج روبرت رودريجيز، وهو فيلم إثارة يسمى " Hypnotic" ، كما أعلنت شركات الإنتاج Studio 8 و Solstice Studios.

وكتب رودريجيز وماكس بورنشتاين الفيلم الذي سيحمل دور أفليك باعتباره محققًا يتورط في لغز يضم ابنته المفقودة وبرنامجًا حكوميًا سريًا أثناء التحقيق في سلسلة من سرقة المستحيلات الراقية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap ".

تألق أفليك في أخر أفلامه في "Triple Frontier" بجانب الممثل أوسكار إسحاق لـ Netflix، إنه سيشارك في بطولة فيلم بـ "The Last Duel" لـ ريدلي سكوت مع مات ديمون بناءً على سيناريو الذى شارك هو وديمون في كتابته، وسيظهر أيضًا في فيلم " The Last Thing He Wanted " و " The Way Back" للمخرج جافن أوكونر، كما إنه يصور حاليًا فيلم " Deep Water" للمخرج أدريان لين.

وكان قد قرر النجم العالمى بن أفليك الاكتفاء بإنتاج فيلمه الجديد "The Batman" وتراجع عن خطوة إخراجه للعمل، حيث قال النجم لموقع variety إن هناك شخصيات يتم تقديمها تحجز مكانا مميزا فى قلوب الملايين.

يذكر أن بن أفليك قدم مؤخرا فيلم Live By Night والذى يكشف من خلاله كواليس عالم الجريمة المنظمة ولكن العمل لم يحقق الإيرادات المرجوة منه حيث خسر الفيلم ما يقارب 755 مليون دولار.