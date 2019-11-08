شكرا لقرائتكم خبر عن عمرة إهداء لروح "هيثم احمد زكى".. وزينة تعلق: هو ده الحب اللى بجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عدد من الفنانين صورة لقيام شخص بعمل عمرة بأسم الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، الذى وافته المنية أمس عن عمر 35 عاما.

وكانت الصورة من امام الكعبة المشرفة و مكتوب عليها " عمرة للمرحوم هيثم احمد زكى اللهم تقبلها ، 7 / 11 / 2019".



زينة

ونشرت الفنانة زينة الصورة، عبر "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :" هو ده الحب اللي بجد ..الله يرحمك ويعفوا عنك ويراضيك يا حبيبي ".

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وتابعت :"ربنا عارف بالي جوانا وعارف مين الكويس اكذبوا علي بعض بس علي ربنا مستحيل ...ولو انت بني ادام من جواك اول ما تستقيم ربنا هايستخسرك في الدنيا...جنازة تليق بأخلاقك وكرمك وحنيتك الناس كانت بتجري تصلي عليك هو ده الحب اللي بجد وهي دي النجومية اللي ماحدش يعرف يحققها غير القلب الطيب اللي زيك ...الله يرحمك يا هيثم وهو فعلا الحمد لله رحمك من دنيا كذابه رحمك من ارض النفاق ".

ومن المقرر إقامة عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.