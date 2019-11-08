كوكي مجدي: حلمت بهيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة كوكي مجدي، إن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي زارها في الحلم، وكان يتمنى رؤية والده الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكتبت كوكي، عبر حسابها على "فيسبوك": "أنا حلمت إن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامته، وأنا قعدت أقوله متخفش يا حبيبي هيسألوك كام سؤال وتروح لماما وبابا على طول، يا رب اجمعهم هما الثلاثة في الجنة ان شاء الله".

جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، ومن المقرر أن يُقام العزاء، مساء غدٍ السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

