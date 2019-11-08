أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو.. أبرز حضور جنازة والد أكرم حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنان أكرم حسني في وفاة والده، والمشاركة في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وشهد مسجد طلعت مصطفى في الرحاب، حضور الفنان أحمد فهمي، الفنان شيكو، الفنان هشام ماجد، لأداء صلاة الجنازة.

جدير بالذكر أن أكرم حسني أعلن أمس عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده المهندس حسني عبدالرحيم، والذي كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة السيتنيات. ويستقبل أكرم العزاء عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس.