بعد جنازة هيثم أحمد زكي.. أحمد السعدني يوجه نداء لنقيب الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، نداءً إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وذلك عقب ساعات قليلة من جنازة من الفنان هيثم أحمد زكي.

وكتب السعدني "نداء الى نقيب الصحفيين الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفي واحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه)، ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف".

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وتابع "احنا اللي بيتوفى فينا بيتمرمط حرفياً لحد ما يتدفن.. ارحمونا يرحمكم الله".

جدير بالذكر أن هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وشُيعت جنازته ظهر أمس الخميس من مسجد مصطفى محمود وسط حضور عدد كبير من الفنانين ومحبيه.