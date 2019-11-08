قبل صلاة الجنازة.. أكرم حسني: "أي حد له دين عند والدي في رقبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
استقبل مسجد طلعت مصطفى في المرحلة الرابعة بالرحاب، جثمان والد الفنان أكرم حسني، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل تشييعه لمثواه الأخير.
وقال أكرم قبل الصلاة للحضور "أي حد ليه دين عند والدي في رقبتي".
جدير بالذكر أن أكرم حسني أعلن أمس عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده المهندس حسني عبدالرحيم، والذي كان لاعبًا في نادي الزمالك في فترة السيتنيات. ويستقبل أكرم العزاء عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة في مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس.
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