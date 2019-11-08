زينة لـ"هيثم أحمد زكي": "اللي سايبه ما بينا ضد النسيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، معلقة "وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب، في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش".

وتابعت: "واللي انت أكيد سايبه ما بينا ضد النسيان.. والله ما حد هاينساك.. اللي أذاك مش هاينساك، واللي ظلمك مش هاينساك، واللي بيحبك مش هاينساك، كانوا نسيوا أبوك لو بيعرفوا ينسوا.. حب الناس ودعواتهم ودموعنا عليك نجومية كبيرة أوووووي، ولا مخلوق يحلم بيها يا ابني".

وأضافت: "لو تعرف إن الدنيا كلها زعلانة عليك يا هيثم وبتدعيلك من قلبها ولغاية دلوقتي بيدعوا لأبوك الله يرحمكم ويعفوا عنكم، انتم وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعًا يا رب".

يذكر أن هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا قبل ساعات عن عمر يناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وشُيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن ومحبيه.

