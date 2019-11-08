بالصور| "الثامنة مساء" يبهر الجمهور الكيني بحضور السفير المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عُرضت مساء أمس الخميس مسرحية "الثامنة مساءً" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، في كينيا ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح.

وشهد العرض حضور السفير خالد الأبيض سفير مصر بكينيا ووفد من السفارة المصرية، وقُدم العرض بمسرح جامعة نيروبي، وسط إقبال جماهيري كبير، وأقامت السفارة المصرية قبل العرض استقبالا مصريا خالصا للجمهور بكينيا بالمأكولات المصرية الشهيرة للتعريف بثقافة مصر وشعبها.

وعبر الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور الكيني ليلة أمس، لافتًا إلى أن العرض كان مترجمًا للإنجليزية مما ساعد على التواصل مع العرض أكثر، مضيفًا "سينوغرافيا العرض أبهرت الجمهور الكيني، وأشاد الجمهور أيضا بقصة العرض وتميز إخراجه والممثلين"، ووجه "مجاهد " الشكر لفنيي العرض وهم إبراهيم الطماوي، عز حلمي، ومدحت رجب، لما قدموه من مجهود كبير ودقة عالية، وتحمل سفر طويل وفك وتركيب لديكور وإضاءة العرض في ساعات معدودة.

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يُذكر أن العرض تم افتتاحه أول مرة في نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالي المسرح الحر الدولي" الدورة 13 بالأردن في شهر أبريل الماضي، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد.

"الثامنة مساء" يدور حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر، ويتفاجئ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها. العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو.

" الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم، محمد عبدالعظيم، لمياء كرم، نائل علي، يحكي قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مي زهدي، ألحان جو حنا، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.