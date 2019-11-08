لقاء سويدان: "المصريين كانوا عيلة هيثم أحمد زكي وودعوه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: طلبت الفنانة لقاء سويدان من متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، الدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي بالرحمة والمغفرة. وكتبت لقاء "اليتيم اللي مالوش أهل يودعوه ويدعوله المصريين كانوا أهله وعيلته ودعوا له وعملوا له عمرات كمان". وتابعت "دول المصريين وقت الشدة. اللهم صَل على سيدنا محمد وآله على قدر مقداره العظيم وارحم واغفر لهيثم ولأخي أحمد وأمواتنا جميعا". جدير بالذكر أن هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وشُيعت جنازته ظهر أمس الخميس من مسجد مصطفى محمود وسط حضور عدد كبير من الفنانين ومحبيه.

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