محمد عادل إمام لهيثم أحمد زكي: "إزاي دفنتك وهاخد عزاك؟!"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك الفنان محمد عادل إمام متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
وكتب في تعليقه: "قلبي واجعني عليك أوي يا هيثم.. إزاي دفنتك وهاخد عزاك؟!.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. مع السلامة يا حبيبي.. هشوفك تاني ..فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".
جدير بالذكر أن هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وشُيعت جنازته ظهر أمس الخميس من مسجد مصطفى محمود وسط حضور عدد كبير من الفنانين ومحبيه.
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