تراند اليوم : ابن شقيقة "عادل إمام" يعود إلى مقبرة "هيثم زكي" بعد الدفن.. ماذا فعل؟



كان الممثل الشاب عمرو مصطفى متولي، هو الأشد تأثرًا برحيل صديقه الممثل هيثم أحمد زكي، وهو ما بدا على وجهه، حيث لم يتمالك دموعه خلال تشييع جثمانه.

ووفق صحيفة "الوطن"، فإن عمر - وهو ابن شقيقة الممثل عادل إمام – عاد مرة أخرى إلى مقبرة هيثم، الذي وارى الثرى في مقبرة العائلة التي تضم والده الممثل الراحل أحمد زكي وصديقه الممثل ممدوح موافي.

وكانت أسرة "هيثم" وأصدقاؤه من الفنانين غادروا القبر بعد دفنه بعد دقائق، لكن عمر عاد من جديد بمفرده، وجلس على الأرض رغم غلق المقبرة بعد الانتهاء من الدفن، وظل يبكي بحرارة، حزنًا على صديقه الممثل الشاب.

يذكر أن هيثم كان يرتبط بعلاقة صداقة قوية بعمر وابن خاله الممثل محمد إمام، وقد عملوا معًا في فيلم "60 دقيقة" الذي عرض قبل سنوات.

