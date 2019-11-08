تراند اليوم : فيديو| نجم كويتي شهير يتحدث عن تجربته داخل السجن...



علق نجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، عبدالله الجاسر، الشهير بـ "عبودكا" على تجربته داخل السجن، بعد إدانته في العام الماضي بتهمتي "الإضرار بالبيئة"، و"المساس بالآداب العامة"، قائلاً إنه استفاد من هذه التجربة، وكان أهم شيء فيها أنها جعلته يعيد النظر في طريقة حياته.

وقال "عبودكا" في مقابلة تليفزيونية، إن قضاء يومًا واحدًا داخل السجن جعله يستخدم عقله ويفكر جيدًا في كل شيء، وأشارت إلى أنها كانت المرة الأولى التي يتبعد فيها عن الهاتف طوال 6 سنوات، لذلك تعلم كيف يحكم عقله أن يفعل شيئًا.

ورأى أن عفويته هي سبب رئيس للمشاكل التي وقع فيها، وأشار إلى أنه "بسبب خطأ غير مقصود أو زلة لسان تعرض لهجوم كبير"، لافتًا إلى أنه لذلك أصبح الآن أكثر حرصًا على تدبر الكلام قبل التلفظ.



وكانت محكمة الجنح قضت ببراءة "عبودكا" من تهمة المساس بالآداب العامة، وإلغاء حكم تغريمه ثلاثة آلاف دينار الذي صدر سابقًا بحقه.



