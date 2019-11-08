تراند اليوم : رسالة من فنانين مصريين إلى ممثل يطالب بإسقاط "السيسي".. هذه فحواها...



كشف الممثل المصري المعارض، عمرو واكد عن موقف أصدقائه وزملائه داخل الوسط الفني مصر تجاهه، بعد شهور من صدور قرار بشطبه من نقابة المهن التمثيلية، على خلفية موقفه المعارض للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال واكد المقيم خارج مصر عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "انا مثلت في مصر لمدة ٢٠ سنةً. وبمثل في الخارج من ١٧ سنة. ولما النظام المصري قرر يظلمني معظم زملائي في الخارج سألوا عليا عشان يطمئنوا".

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وأضاف: "أما زملائي في مصر ماحدش فيهم رفع سماعة التليفون وسأل عن حالي. لغاية لما زميل واحد انتظر لما سافر بره وبلغني ان كل زملائي في مصر بيسلموا علياوبلغني اعتذارهم انهم مش قادرين (او خايفين) انهم يطلبوني عشان ما يتعملش فيهم حاجة شبه اللي بيعملوه معايا".

ورد واكد على موقف زملائه قائلاً: "وانا قابل اعتذارهم وببلغهم اني مش زعلان منهم. انا بس زعلان عليهم وعلى الحال الضايع اللي البلد وصلتله. مخوفين الناس انها تود حتى اللي بيحبوهم. رعب هيستيري ومقرف. الله يعينكم".

ونشط واكد وزميله الممثل خالد أبوالنجا، والمتواجدان منذ فترة خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة في رفض تعديلات طرحت في البرلمان المصري بشأن تعديل الدستور في وقت سابق من هذا العام، وعبرا عن ذلك ضمن وفد مصري معارض بالكونجرس الأمريكي.

وعلى إثر ذلك تم شطبهما من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وملاحقتهما قضائيًا في دعاوى مرفوعة من قبل محامين موالين للسلطة.