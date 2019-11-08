تراند اليوم : بعد أن أجرت علمية تكبير لها.. فنانة شهيرة تستعرض "مؤخرتها" أمام جمهورها...

شاركت الفنانة المغربية، متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة شخصية أشعلت موجة من التعليقات بينهم.

وفي الصورة، تظهر "بطمة" وهل تطل من شرفة أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء المغربية، لكن ما أثار انتباه المتابعين هو ملاحظتهم قيامها بتكبير أردافها، لتنهال التعليقات عليها.



ورأى المتابعون أنها تعمدت الظهور بهذا الشكل من أجل لفت الانتباه لها.

يذكر أن "بطمة" كانت قد أثارت جدلاً واسعًا بعد نشرها مقطع فيديو من "كليب" أغنية جديدة لها بعد أن ظهرت فيه وهي تستلقي في حوض الاستحمام.

وعلقت على الصورة قائلة: "وأول مليون مشاهدة حقيقية مع الاحتفاظ بالمرتبة الأولى بالترندج، شكرًا على اهتمامكم وعمكم وشكرًا لأنكم معجبون بجديدي "ندمانة"، فيما اعتبر معلقون أن ما قامت به تخطى حدود العقل.