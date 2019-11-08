تراند اليوم : فنان مصري والد الفنانة أنغام يعلن وفاته بسبب جفاء أبنائه معه...

صدم الفنان المصري محمد علي سليمان، متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بإعلانه وفاته، مطالبًا منهم أن يقدموا لأولاده واجب العزاء ومواساتهم بعدما أصبح أولاده يتجاهلونه، بحسب قوله.
وشكى "سليمان" متابعيه بمنشور قال فيه: "قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله".
يذكر أن الفنانة المصرية أنغام إبنة الفنان محمد علي سليمان لم تقم بغناء أي أغنية من ألحان والدها في حفلها الأخير في دار الأوبرا، رغم أن الجمهور طالبها طيلة الوقت بغناء أغنية "الركن البعيد الهادي".