تراند اليوم : أول صورة للأخ غير الشقيق لـ "هيثم أحمد زكي".. ورسالة مؤثرة منه...

كثيرون لا يعرفون أن للممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، الذي توفي في وقت مبكر الخميس له أخ غير شقيق من والدته الممثلة الراحلة، هالة فؤاد.

وبعد سنوات من طلاقها من الممثل الراحل أحمد زكي، تزوجت فؤاد من رج الأعمال عز الدين بركات، المقيم حاليًا في بريطانيا، وأنجبت منه ولدًا اسمه رامي.

وكان لافتًا عدم مشاركة الأخ غير الشقيق لهيثم في جنازة الأخير أمس، وهو الأمر الذي برره مقربون منه إلى تعذر السفر في نفس اليوم

ونشر رجل الأعمال الهارب في لندن، أشرف السعد، صورة لأخي هيثم عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: "ده رامي اخو #هيثم_احمد_زكي من امه المرحومة هالة فواد ووالده رجل الاعمال عز بركات وهم جيراني فى لندن وكان على اتصال باخيه هيثم رحمة الله عليه حتى ايامه الاخيرة وللاسف علم بوفاة اخيه من الاعلام وحاول السفر اليوم لحضور جنازة اخيه ولكنه فوجئ انه تم دفنه وهو الان فى طريقه الى مصر".



ونشر المخرج عمرو زهران، رسالة خاصة وجهها عز الدين بركات زوج والدة الممثل الراحل، وأخيه غير الشقيق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وجاء في نص الرسالة الأولى: "رساله خاصه جدا من رامي عز الدين شقيق هيثم احمد زكي........ انا لله وان اليه لراجعون ننعي بمزيد من الحزن والألم والأسي فقيد الشباب وفقيد العائلة الغالي المغفور له الفنان الشاب الجميل هيثم زكي ابني وحبيبي هيثم كنت لي نعم الابن والصديق لقد كانت صدمتي وفجيعتي اكبر من ان توصف ويعجز لساني عن وصفها. تركتنا ولكن عزاءنا انك في رحاب الله لن أنساك أبدا ماحييت حتي ألقاك. عزالدين".

أما الرسالة الثانية الموجهة من أخي هيثم فجاء بها: "اخي الغالي هيثم لا أستطيع ان اعبر عما في داخلي من حزن. لا اتخيل انني فقدت اقرب إنسان لي. الم نتعاهد ان يكون كل منا سندًا للآخر لماذا تركتني وحدي يااغلي ما عندي الألم كبير والفجيعة في فقدانك اكبر وأعظم. دعائي لربي ان يجعل مثواك الجنه وان يغفر لك ويرحمك رحمه واسعه بقدر عظمته وقدرته. لن أنساك أبدا وستظل ذكراك داءما معي أينما ذهبت واينما كنت. رامي عزالدين بركات".