الليلة.. انطلاق فعاليات مهرجان الأردن المسرحي 26

تنطلق الليلة فعاليات مهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ26، علي مسارح المركز الثقافي الملكي، والذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين، ويستمر حتي يوم 14 نوفمبر الجاري.

من المقرر أن يُقام حفل افتتاح المهرجان علي المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي، ويتضمن برنامج

الحفل عرضًا لفرقة سبيداك للفلكلور الأرمني، التابعة للنادي الوطني الرياضي.

ويشارك في فعاليات هذه الدورة مجموعة من الأعمال المسرحية العربية والأردنية، منها العرض المسرحي الأردني "الكفالة"، العرض الإماراتي "الساعة الرابعة"، العرض الكويتي "درس"، العرض المصري "الحادثة"، ومن

البحرين "سكان الطابق الرابع"، تونس "راشومون"، العرض العراقي "أمكنة إسماعيل"، السودان "مؤامرة شكسبيرية"، والعرض الأردني "ملحمة السراي"، وأيضًا "الآخر"، "الكراسي"، وستعقد إدارة المهرجان ندوة تعقيبية علي الأعمال المشاركة، يديرها الممثل المسرحي علي عليان.

يذكر أن الدورة الـ26 من مهرجان الأردن المسرحي ستكرم الفنانة المسرحية سهير فهد، لما قدمته أعمال مهمة وصلت إلي 200 عمل تليفزيوني، وأكثر من 60 عملًا مسرحيًا.