أحمد السعدني يوجه رسالة لنقيب الصحفيين على خلفية جنازة هيثم أحمد زكي

وجه الفنان أحمد السعدني، رسالة إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
كتب السعدني في تدوينه عبر حسابه قائلًا: "نداء إلى نقيب الصحفيين.. الترخيص لكاميرا تليفزيونية واحدة وكاميرا فوتوغرافية واحدة ومحرر صحفيواحد لتغطية أي جنازة أو عزاء لأي فنان (طالما هو شر لا بد منه) ويتم عمل نسخ لباقي البرامج والصحف.
تابع: "أحنا اللي بيتوفي فينا بيتمرمط حرفيًا لحد
يشار إلى أن توفى الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عامًا، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، وورى جثمانه الثرى بمقبرة والده.
كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدًا السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
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