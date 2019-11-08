ياسمين غيث تتعرض لوعكة صحية بعد معرفتها بوفاة هيثم أحمد زكي

كشفت الفنانة ياسمين غيث، عن تعرضها لوعكة صحية عقب معرفتها بخبر وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتبت ياسمين عبر صفحتها قائلة: "أنا كويسة الحمد لله.. بس الحقيقة إن أنا النهارده الصبح كنت حرفيًا بموت.. صحيت على خبر وفاة هيثم أحمد زكي (اللي أثر فيا ووجعلي قلبي قوي من غير ماعرفه) زي غالبًا مصر كلها.. وأجبرت نفسي على النوم تاني علشان مافكرش، وكانت دي النتيجة".

وتابعت: "صحيت على وجع في صدري رهيب، وجع نحية قلبي وفضل يزيد جامد قوي وضربات قلبي تعلى وتنزل في لحظة وقولت خلاص دي غالبًا يا جلطة يا heart attack

في الطريق.. كنت لوحدي في البيت.. وركزوا معايا في "لوحدي" دي، لحسن حظي كانت صحبتي جاية تاخدني وننزل، طلعت لي لقتني بموت حرفيًا وبقول لها "خوديني المستشفى حالًا أنا بيجيلي heart attack".

أضافت: "روحنا على المستشفى ودخلنا الطوارئ وبدءوا الدكاترة يعملولي رسم قلب على ضغط وسكر وكل الكلام ده.. النتيجة "كله طبيعي" وأنا بصرخ من الوجع وذراعي بينمل وبعيط وبفتكر كل اللي حصل لي في حياتي وبقول لهم "والنبي أنا خايفة، أنا مش عايزة أموت دلوقتي مش عايزة أسيب ابني".

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استكملت حديثها قائلة: "يطلع عندي "panic attack" يعني

"نوبة خوف" ادوني مهدئت لغاية ما نمت والدكتور قال لي أنتِ متوترة من حاجة ودة اللي عمل فيكي كدة، لازم تهدي وتريحي..(وطبعًا لأني من وقت تعبي بقيت بترعب وبخاف أكتر من زمان بكتير فالخوف كان الضعف).. والحمد لله جت بسيطة وربنا ستر عليا.. بس بجد الإحساس كان مميت".

وأضافت: "بدأت اتخيل الغلبان ده "هيثم" اللي ممكن يكون حصل له حاجة شبه كده بس كان لوحده فمالاقاش اللي ينقذة ويوديه المستشفى وبدأت أفكر أن تاني ربنا بيحاول يوعظنا كلنا بحد محبوب من كل الناس.. الوحدة وحشة قوي يا جماعة".

واختتمت حديثها قائلة: "كفاية نحكم على بعض من بعيد لبعيد، كفاية بعد وجفاء، كفاية كلام على بعض، كفاية تشكيك في بعض، كفاية تناكة وقرف، كفاية كفاية.. الدنيا بتخلص في لحظة و يا رب ماتخلصش بينا وأحنا لوحدنا.. ربنا يرحمك يا هيثم و يرحمنا جميعًا!!!