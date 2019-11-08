لأول مرة عزمي يحيي حفلًا موسيقيًا بساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاستقبال حفل موسيقى بعنوان "الكيان" لأول مرة لعازف الكمان صاحب الشعبية الكبيرة "عزمى" اليوم الجمعة، على مسرح الحكمة الساعة السابعة والنصف مساءً. ومن المقرر أن يقدم عزمي خلال الحفل مجموعة من المقطوعات المعزوفة على الكمان بسحر خاص مع مفاجآت عدة. من المقطوعات المعزوفة على الكمان بسحر خاص مع مفاجآت عدة. يذكر أن ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى. البداية، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.

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