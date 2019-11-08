بالصور.. "الثامنة مساء" يبهر الجمهور الكيني بحضور السفير المصري

شهد سعادة السفير خالد الأبيض، سفير مصر بكينيا ووفد من السفارة المصرية بكينيا مساء أمس الخميس العرض المسرحي "الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، والمشارك ضمن فعاليات مهرجان كينيا الدولي للمسرح، حيث قُدم العرض بمسرح جامعة نيروبي بالعاصمة نيروبي، وسط إقبال جماهيري كبير، وأقامت السفارة المصرية قبل العرض استقبالا مصريا خالصا للجمهور بكينيا بالمأكولات المصرية الشهيرة للتعريف بثقافة مصر وشعبها، وقد أشاد سعادة السفير بالعرض وجودته وتميز عناصره المختلفة، وأكد أنه صورة مشرفة للمسرح المصري أمام العالم.

وعبر الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد عن سعادته الكبيرة برد

فعل الجمهور الكيني ليلة أمس، حيث كان العرض مترجم للإنجليزية مما ساعد على التواصل مع العرض أكثر، بالإضافة إلى سينوغرافيا العرض التي أبهرت الجمهور الكيني، وتميز الممثلين والذي لمسه الممثلون بأنفسهم عقب العرض من إقبال الجمهور الكبير للحديث والتصوير معهم، وأشاد الجمهور أيضا بقصة العرض وتميز إخراجه، وقد وجه "مجاهد" الشكر لفنيي العرض وهم إبراهيم الطماوي، عز حلمي، ومدحت رجب، لما قدموه من مجهود كبير ودقة عالية، وتحمل سفر طويل وفك وتركيب لديكور وإضاءة العرض في ساعات معدودة.

يذكر أن العرض قد تم افتتاحه أول مرة فى نوفمبر 2017، كما شارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "ليالى المسرح الحر الدولى" الدورة 13 بالأردن فى شهر ابريل الماضى ، وعرض عدة مواسم على مسرح الغد.

"الثامنة مساء" يدور حول أربعة أشخاص يقرر كل منهم الانتقام من الآخر ويتفاجأ الجميع بأن كل شخص حدد نفس الميعاد للانتقام، وتترك النهاية مفتوحة للجمهور ليحددها، العرض عن تجربة مختلفة يدعو من خلالها العالم إلى التسامح والتصالح والعفو وتقدم فيها تقنيات جديدة فى المسرح، كما تقدم تقنية الرسم بالرمال.

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"الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بطولة وفاء الحكيم، محمد عبدالعظيم، لمياء كرم، نائل على، يحكى قصائده الشاعر عبدالله حسن، ديكور مى زهدى، ألحان جو حنا، ملابس نورهان سمير، تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على.