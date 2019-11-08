شاهد.. دينا الشربيني تنعى هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة دينا الشربيني صديقها الفنان هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتبت دينا عبر صفحتها قائلة: "أنا مبعرفش اكتب ولا عمرى كتبت.. بس أنا مش قادرة أصدق أنى مش هشوفك تانى!! ولا هتكلمنى فى التليفون تانى وتقولى يالا نتقابل.. ولو مردتش عليك ألاقيك بعتلى مسدچ بتقولى طظ فيكى مش هكلمك تانى، وأول ما ابعتلك اقولك يابنى ملحقتش أرد ده التليفون رن مرتين تقللى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجة". تانى، وأول ما ابعتلك اقولك يابنى ملحقتش أرد ده التليفون رن مرتين تقللى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجة". وتابعت: "طول اليوم كنت بهرب من أنى أصدق أن ده حصلك أنت ياهيثم.. لحد ما جيت أنام دلوقتي ومش هاين عليا أنام وإحنا سيبينك لوحدك.. كنت دايما تقولنا كلنا Advertisements اسألوا عليا لحسن أموت لوحدي ومحدش يعرف". اسألوا عليا لحسن أموت لوحدي ومحدش يعرف". وأضافت: "كنت طيب وجدع وحنين وعامل زى العيال الصغيرة.. نفسى نحب بعض كلنا ونخاف على مشاعر بعض، مش لازم نستنى حد فينا يموت علشان نفهم أن الدنيا مش مستهلة". واستكملت حديثها قائلة: "هيثم شاف أيام صعبة وضغط كبير من الناس وتنمر ومقارنة مش عادلة وللأسف مشفش حب الناس لى الإحنا شايفينه دلوقتي.. أنا عارفة أنك فى مكان أحسن من اللي إحنا فيه وسط حبيبك.. كان نفسك ترحلهم واديك رحت يا هيثم".

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