شارون ستون تتلقّى الدعم من ابنها

متابعة بتجـــــــــــرد: أقامت مجلّة Harper’s Bazaar الإسبانية حفلها السنوي لتوزيع الجوائز بدورته الثالثة في مدريد.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم العالميين كان أبرزهم شارون ستون التي حصلت على جائزة تقديرية، وحضرت إلى جانب ابنها روان برونستين الذي حرص على دعم والدته في هذا الحدث العالمي.

تألّقت شارون ببدلة نسائية من اللون الأسود تميّزها الحركة الـdramatic بالأبيض عند منطقة الكتف. أمّا ابنها فأطلّ ببدلة سوداء بالكامل.

ونشرت شارون صورة من الحفل شكرت من خلالها Harper’s Bazaar على هذا التكريم.