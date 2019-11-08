متابعة بتجـــــــــــرد: أقامت مجلّة Harper’s Bazaar الإسبانية حفلها السنوي لتوزيع الجوائز بدورته الثالثة في مدريد.
وحضر الحفل عدد كبير من النجوم العالميين كان أبرزهم شارون ستون التي حصلت على جائزة تقديرية، وحضرت إلى جانب ابنها روان برونستين الذي حرص على دعم والدته في هذا الحدث العالمي.
تألّقت شارون ببدلة نسائية من اللون الأسود تميّزها الحركة الـdramatic بالأبيض عند منطقة الكتف. أمّا ابنها فأطلّ ببدلة سوداء بالكامل.
ونشرت شارون صورة من الحفل شكرت من خلالها Harper’s Bazaar على هذا التكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر شارون ستون تتلقّى الدعم من ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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