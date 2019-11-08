أطول قبلة في الدراما التركية.. أين الرقابة؟! – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأحد مشاهد الحلقة 19 من المسلسل التركي “زهرة الثالوث”، حيث تصدر مشهد القبلة بين بطلي العمل الممثل التركي أكين أكونوزو بدور ميران والممثلة التركية ايبرو شاهين بدور ريان “الترند” في تركيا.

والسبب وراء هذه الضجة هو طول فترة هذه القبلة، حيث استمرت ما يقارب الدقيقة ونصف الدقيقة، لتصبح بذلك أطول قبلة في الدراما التركية.

وتداول عدد كبير من روّاد الإنترنت فيديو هذا المشهد بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقًا بعبارات عدّة أبرزها، “القبلة التي لا تنتهي” و”أطول قبلة في الدراما التركية”، حتى أن متابعي المسلسل من العرب طرحوا تساؤلات عدّة حول سماح الرقابة بعرض هذا المشهد وقالوا: “أين الرقابة؟”.

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وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت الرقابة على المصنفات في تركيا غرامية مالية على صناع المسلسل التركي “الحفرة”، بسبب مشاهد العنف والرومانسية فيه، حتى أن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو وصفه بالمسلسل “الملعون” في تصريحات له.

يذكر أن مشهد القبلة قد حقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” في فترة قصيرة جدًا.