هل يجسد مصطفى شعبان دور “خالد بن الوليد”؟

متابعة بتجـــــــــرد: أفادت بعض المصادر أن الممثل المصري مصطفى شعبان يدرس حالياً نص المسلسل الرمضاني “سيف الله المسلول” الذي يروي قصة الصحابي “خالد بن الوليد”.

والمسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز، والسيناريو والحوار لإسلام حافظ، وحتى هذه اللحظة ما زالت الأخبار متضاربة حول قبول أو رفض مصطفى للدور وسط صمت تام من جهة الممثل.

وكان دور “خالد بن الوليد” قد عرض في وقت سابق على الممثل المصري أحمد السقا، الذي بدوره اعتذر عنه بسبب رغبته في التركيز على السينما في هذه الفترة.

يذكر أن شعبان شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “أبو جبل”، وأدى دور شخصية “حسن أبو جبل” الذي فقد إثنين من أولاده وأمواله بسبب حريق مفتعل، ليبدأ البحث عن الفاعل في إطار درامي مليء بالتشويق والإثارة.