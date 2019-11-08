كاريس بشار تنشر الصورة الاولى مع “العميد” تيم حسن

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Nov 08, 2019
خصّت الممثلة كاريس بشار محبيها على مواقع التواصل بصورة لها جمعتها مع الممثل تيم حسن من كواليس تصوير مسلسل “العميد”.
وكشفت “كاريس” للمرة الاولى من خلال الصورة عن اللوك الذي ستظهر به في العمل، خاصة بعدما كان تيم حسن قد كشف عن اطلالته الأولى بصورة نشرها منذ أيام على حسابه عبر موقع تويتر.
وكتبت “كاريس”: “لأجل عيونكم أحلى سيلفي”.
الصورة لاقت اعجابًا وتفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين تمنوا التوفيق لفريق العمل في المسلسل وأن يحقق “العميد” نجاحاً كبيرًا.
“العميد” مسلسل درامي قصير مؤلف من 15 حلقة، يشارك في بطولته نخبة من اهم نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، ابرزهم تيم حسن، بديع ابوشقرا، كاريس بشار، مجدي مشموشي، انجو ريحان، فادي صبيح، رودني حداد، كميل سلامة، معن عبدالحق، دارينا الجندي، رنا شميس وغيرهم.
“العميد” من كتابة وإخراج باسم السلكا، وانتاج شركة kingset، سيعرض قريبا على “شاهد” ثم شاشة mbc.
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