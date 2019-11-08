فوكس تطرح الإعلان التشويقي لفيلم ويندي

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: طرحت شركة Searchlight Fox أول إعلان تشويقي لفيلم الدراما والفانتازيا Wendy، وهو من بطولة شاي ووكر، تومي لين ميلازو، ستيفاني لين ويلسون.
ويدور الفيلم حول إعادة تخيل القصة الكلاسيكية الشهيرة "بيتر بان" وتركز على شخصية ويندي، التي فقدت في جزيرة غامضة، حيث الشيخوخة والوقت غير ملتصقين ببعضهما البعض، وبالتالي يجب أن تكافح من أجل إنقاذ أسرتها، وحريتها، وروح الشباب السعيدة من الخطر القاتل.
ومن المقرر طرح الفيلم في صالات السينما في 28 فبراير من عام 2020.
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