Servant مسلسل رعب على منصة Apple TV الجديدة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: كشفت منصة البث الجديدة Apple Tv عن أول إعلان ترويجي لـ مسلسل الرعب Servant، الذى من المقرر بدء عرض أول حلقاته يوم 27 نوفمبر الجاري.

يدور مسلسل Servant حول استبدال زوجين شابين ومضطربين مولودهما الجديد بدمية نابضة بالحياة بعد وفاة طفلهما بسبب مضاعفات صحية.

وهو من بطولة روبرت جرينت، لورين أمبروز، نيل تايجر فرى، وتوبي كيبيل.

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يذكر أن منصة Apple Tv أعلنت انضمام بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+.

تدور الدراما المستوحاة من كتاب غريجوري ديفيد روبرتس، حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.

ولم تعلن شركة أبل بعد عن موعد العرض الأول، وكان قد استمر عرض مسلسل Sons of Anarchy من عام 2008 إلى 2014، وطرح منه 7 مواسم، تضمنت 92 حلقة، وأتبعته شبكة قنوات "fx" بمسلسل جديد يحمل اسم العصابة الشهيرة Mayans M.C التى ستواصل التوغل والسيطرة على مناطق عصابة "ابناء الفوضى" بعد توقفها.