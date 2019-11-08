طارق العريان يرد على شائعة طلاقه من أصالة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ردّ المخرج طارق العريان على الشائعات الأخيرة التي تردّدت عن طلاقه من الفنّانة أصالة، وقال عبر برنامج عرب وود": "على مدار السنين منسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي". لكن الغريب في رده أنه لم ينف بشكل مباشر هذه الشائعة، وإكتفى بتجاهلها.

وكانت أصالة قد ردّت على هذه الشائعات فنشرت صورة لها بصحبة العريان، وعلّقت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".

يذكر أن الشائعات إنتشرت عن علاقة عاطفية تربط العريان بالممثلة نسرين طافش وقيل أن الخيانة الزوجية أدت الى طلب أصالة للطلاق.