من هي إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم زكي؟

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ترددت الأنباء عن خطيبة الفقيد هيثم أحمد زكي، التي أقلقها انقطاعه عن الرد على مهاتفتها له قبل ساعات من تقدمها ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر، للإبلاغ عن عجزها عن التواصل مع خطيبها، ومن هنا تحركت قوات الأمن واقتحمت منزل هيثم أحمد زكي، وعُثر على جثمانه، وبالفحص تبين أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية.
فمن هي إنجي سلامة خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي؟
احتفلت إنجي سلامة بخطبتها على هيثم أحمد زكي في 26 يناير 2018، في حفل عائلي اقتصر على عدد من الأصدقاء.
رغم أن مجال دراستها الأصلي هو الإعلام، قسم إذاعة وتليفزيون. إلا أنها تعمل بمجال العلاج بالطاقة، الذي ينال شهرة واسعة خاصة في بلدان شرق آسيا.، حيث حصلت على شهادة من مركز "البرانيك هيلينج" من الفلبين.
تنال شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المهتمين بمجال العلاج بالطاقة. وتستخدم صفحتها الرسمية على Facebook لتنشر فيديوهات عن مجال العلاج بالطاقة، كما تقدم دورات تعليمية عن هذا المجال بعيدًا عن السوشيال ميديا.
بمجرد إعلان خبر وفاة هيثم أحمد زكي، أغلقت إنجي سلامة جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي واختفت عن الأنظار.
إنهارت خلال جنازة خطيبها الشاب وهي تجهش بالبكاء، ففرحتها لم تكتمل، ووفاة هيثم جاءت صدمة غير متوقعة، فهو كان بكتمل صحته ونجاحه.
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