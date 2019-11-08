من هي إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم زكي؟









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: ترددت الأنباء عن خطيبة الفقيد هيثم أحمد زكي، التي أقلقها انقطاعه عن الرد على مهاتفتها له قبل ساعات من ‏تقدمها ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر، للإبلاغ عن عجزها عن التواصل مع خطيبها، ومن هنا تحركت قوات ‏الأمن واقتحمت منزل هيثم أحمد زكي، وعُثر على جثمانه، وبالفحص تبين أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في ‏الدورة الدموية.‏

‎‎فمن هي إنجي سلامة خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي؟

احتفلت إنجي سلامة بخطبتها على هيثم أحمد زكي في 26 يناير 2018، في حفل عائلي اقتصر على عدد ‏من الأصدقاء.‏

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‎‎ رغم أن مجال دراستها الأصلي هو الإعلام، قسم إذاعة وتليفزيون.‏ إلا أنها تعمل بمجال العلاج بالطاقة، الذي ينال شهرة واسعة خاصة في بلدان شرق آسيا.، حيث حصلت على شهادة من مركز "البرانيك هيلينج" من الفلبين.‏

‎‎تنال شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المهتمين بمجال العلاج بالطاقة.‏ وتستخدم صفحتها الرسمية على Facebook لتنشر فيديوهات عن مجال العلاج بالطاقة، كما تقدم دورات تعليمية ‏عن هذا المجال بعيدًا عن السوشيال ميديا.‏

بمجرد إعلان خبر وفاة هيثم أحمد زكي، أغلقت إنجي سلامة جميع حساباتها على مواقع التواصل ‏الاجتماعي واختفت عن الأنظار.‏

إنهارت خلال جنازة خطيبها الشاب وهي تجهش بالبكاء، ففرحتها لم تكتمل، ووفاة هيثم جاءت صدمة غير متوقعة، فهو كان بكتمل صحته ونجاحه.

