شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم طلعت زكريا على دورة مهرجان مسرح بلا إنتاج المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون على مهرجان مسرح بلا إنتاج المسرحى، اسم الفنان الراحل طلعت زكريا، فى دورته المقبلة المقرر إقامتها فى الفترة بين 17 إلى 22 نوفمبر، بعروس البحر الأبيض المتوسط وذلك على مسارح مكتبة الإسكندرية، وبيرم التونسى، وقصر ثقافة الأنفوشى.

مسرح بلا إنتاج ونشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، بوستر المهرجان، وعلقت عليها: "تكريمك فى سيرتك الطيبة يا حبيبى دمت طيب الذكر". Advertisements وتفتتح فعاليات المهرجان بالعرض المسرحى الإيطالى "الوهم" للمخرج فابيو أوميدو، ومن مصر،: "المهندس وإمبراطور آشور" للمخرج رفعت عبد العليم، "المعصوم" للمخرج أحمد عماد، "الجميلة والوحش" للمخرج مصطفى حسنى و"رغبة تحت شجر الدردار" للمخرج كريم أدريانو، كما يتضمن المهرجان عروض دولية، وهى: العرض الليبى "كسور موزونة" للمخرج وسيم بورويص، العرض الكورى "الأم والمرأة" للمخرج هاكيو نغاوا، العرض الفلسطينى "ثلاثة فى واحد" للمخرج إيهاب زاهده، العرض التونسى "تطهير" للمخرج محمد على سعيد، العرض الفرنسى "الهروب" للمخرج سيرين أشقر، العرض العمانى "ذات يوم" للمخرج معتصم بن سيف الكلباني، العرض السويسرى "أحلام اليعسوب" للمخرج ميرسا دى راندى والعرض العمانى "العريش" للمخرج يوسف البلوشى.

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