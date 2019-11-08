شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة ونص مدة أول تريلر لفيلم الأنيمشن Soul والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة ديزنى أول فيديو ترويجى لفيلم الأنيمشن الجديد Soul، ومن المقرر أن يصل إلى دور العرض المختلفة حول العالم فى 19 يونيو 2020.

فيلم الأنيمشن Soul يدور حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.



Soul

الفيلم من بطولة أصوات تينا فاي، جيمي فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

يذكر أن شركة ديزنى تنتظر عرض الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن أيضا Frozen، ومن المقرر بدء عرضه فى يوم 22 نوفمبر الجارى.

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ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors»و«Annie Awards».