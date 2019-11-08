شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام عن هيثم احمد زكي: "قلبى واجعنى عليك.. إزاى دفنتك وهاخد عزاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمد إمام عن حزنه وتأثره الشديد لوفاة الفنان الشاب هيثم احمد زكي فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، داخل منزله بالشيخ زايد، عن عمر ناهز 35 عاما، بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية.

ونشر إمام صورة للراحل هيثم احمد زكي عبر حسابه على "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق : "قلبى واجعنى عليك أوى يا هيثم .. إزاى دفنتك وهاخد عزاك .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. مع السلامة يا حبيبى .. هشوفك تانى "فَسُبْحَانَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ".

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.