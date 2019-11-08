كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:28 صباحاً - قال الفنان المصري هاني شاكر أنه لا يمانع أبدًا في الغناء للأطفال غير انه استدرك انه لم يعد هناك اطفال في هذاالزمان كي يغني لهم.
قال هاني شاكر، خلال لقائه في حلقة برنامج The Insider بالعربي، أتمنى الغناء للأطفال، واستدرك ضاحكا: “بس مبقوش أطفال، دا بيغنوا أغانيا دلوقتي، مبقاش في أطفال في الزمن ده، احنا اللي أطفال”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هاني شاكر ينفجر ضحكا: “ما بقاش في اطفال في الزمن ده”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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