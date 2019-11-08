كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:28 صباحاً - بعد ان غابت عن الاعلام واختفت عن الاضواء انتشرت اخبار تفيد ان الإعلامية مريم سعيد دخلت القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم في لندن من رجل أعمال خليجي قيل بأنه كويتي بحضور عائلتهما وأصدقائهما المقرّبين.
وحسب الاخبار المتداولة قررت مريم سعيد ان تحتفل بزفافها بعيدًا عن الأضواء الا ان البعض سرب خبر خطوبتها قبل اسابيع اضافة الى انه قيل انها تعرفت على زوجها خلال فترة دراستها في لندن، بعدها قررا الارتباط.
يذكر ان الإعلامية المغربية أعلنت قبل اشهر قليلة انسحابها من برنامج “Trending” بحجة انها بحاجة الى استراحة قصيرة الا ان البعض قال ان شاشة الـ MBC هي التي استغنت عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر مريم سعيد تبتعد عن الأضواء.. هل دخلت القفص الذهبي من ثري خليجي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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