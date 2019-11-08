كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:28 صباحاً - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس الفنانة السورية أصالة نصري خلال مشاركتها في إحياء حفلة “ليلة سهم” في موسم الرياض الترفيهي.
هذا الفيديو أثار الجدل ما دفع الأمير عبد الرحمن بن مساعد وأصالة الى توضيح ما حصل. فكتب الامير : الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه
أما أصالة ردت: سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي
كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يثير الجدل بقبلته لأصالة.. شاهدوا ما حصل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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