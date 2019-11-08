أمير سعودي يثير الجدل بقبلته لأصالة.. شاهدوا ما حصل!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 11:28 صباحاً - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الأمير السعودي ​عبد الرحمن بن مساعد​ وهو يقبل رأس الفنانة السورية ​أصالة نصري​ خلال مشاركتها في إحياء حفلة “ليلة سهم” في موسم الرياض الترفيهي.

هذا الفيديو أثار الجدل ما دفع الأمير عبد الرحمن بن مساعد وأصالة الى توضيح ما حصل. فكتب الامير : الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه



أما أصالة ردت: سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي