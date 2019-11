كريستينا أغيليرا تعود إلى بريطانيا بعد غياب

متابعة بتجـــــــــــرد: لأول مرة بعد 13 سنة تستعد النجمة العالمية كريستينا أغيليرا للعودة إلى بريطانيا من خلال جولتها “اكس” التي بدأت في الصيف الماضي ولا تزال تحقق نجاحًا كبيرًا في مختلف البلدان.

فبعد باريس، ألمانيا وسويسرا ستسقبل المملكة المتحدة كريستينا في Glagsow London Manchester و Burningham وقد وقع الإختيار على ALMA لإفتتاح الحفلات هناك.

تتميز العروض بالمؤثرات الصوتية والبصرية إضافةً إلى الأزياء المبهرة التي تعتمدها كريستينا وتتنوع بين الـ الفرو، الـ pvc، والفساتين الـstatement. فمثلا بدبلن مؤخراً بدأت العرض بفستان out of the box بيتميز بالـ bling والاضاءة بداخله.