خالد أرغنش وزوجته في إعلان مشترك

متابعة بتجــــــــــرد: وافق الثنائي التركي خالد أرغنش و​بيرجوزار كوريل على المشاركة في إعلان مقابل 3.5 مليون ليرة تركية. وفي التفاصيل فقد صرحت إحدى المحاورات في برنامج “هيا نتحاور” على قناة TV8 أن الاعلان تابع لشركة ألماس وسيتم تصويره خلال أيام. وقد اختارت الشركة خالد أرغنش و​بيرجوزار كوريل كونهما من أشهر الثنائيات في تركيا. تجدر الإشارة إلى خالد أرغنش و​بيرجوزار كوريل ينتظران إستقبال إبنهما الثاني قريبًا.

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