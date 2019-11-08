كيفانش تاتليتوغ أفضل ممثل في تركيا ويفوز بجائزتين جديدتين

متابعة بتجـــــــــــرد: فاز النجم التركي كيفانش تاتليتوغ يجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Organize İşler، وذلك في حفل توزيع جوائز جمعية الصحافيين في تركيا.

هذا وحصل العمل أيضًا على جائزة أفضل فيلم سينمائي في تركيا لعام 2019.

ويجسد كيفانش تاتليتوغ في الفيلم، شخصية رجل يدعى ساري ساروهان وهو مجرم وبلطجي ويرتدي دائمً ملابس غير منسجمة مع نظارات شمسية وخواتم وسلاسل كبيرة. وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في السينما التركية، كما وحصد إيرادات مرتفعة جدًا لدى طرحه.

تجدر الإشارة إلى أن كيفانش تاتليتوغ، سرق الأنظار منذ لحظة وصوله إلى مكان حفل توزيع جوائز جمعية الصحافيين، حيث احتشد المصورون حوله من كل حدب وصوب لالتقاط صور تذكارية له على السجادة الحمراء.

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