- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
متابعة بتجـــــــــــرد: فاز النجم التركي كيفانش تاتليتوغ يجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Organize İşler، وذلك في حفل توزيع جوائز جمعية الصحافيين في تركيا.
هذا وحصل العمل أيضًا على جائزة أفضل فيلم سينمائي في تركيا لعام 2019.
ويجسد كيفانش تاتليتوغ في الفيلم، شخصية رجل يدعى ساري ساروهان وهو مجرم وبلطجي ويرتدي دائمً ملابس غير منسجمة مع نظارات شمسية وخواتم وسلاسل كبيرة. وحقق العمل نجاحًا كبيرًا في السينما التركية، كما وحصد إيرادات مرتفعة جدًا لدى طرحه.
تجدر الإشارة إلى أن كيفانش تاتليتوغ، سرق الأنظار منذ لحظة وصوله إلى مكان حفل توزيع جوائز جمعية الصحافيين، حيث احتشد المصورون حوله من كل حدب وصوب لالتقاط صور تذكارية له على السجادة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر كيفانش تاتليتوغ أفضل ممثل في تركيا ويفوز بجائزتين جديدتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.