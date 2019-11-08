جان يامان يحلق في الصدارة يوم عيد ميلاده!

متابعة بتجــــــــــــرد: يحتفل جمهور النجم التركي جان يامان، بعيد ميلاده الـ 30، منذ الساعات الأولى من يوم 8 نشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويتصدّر اسم جان يامان منذ ساعات، قائمة العبارات الأكثر تداولًا في عدد كبير من بلدان العالم حيث انهالت عليه المعايدات من كل حدب وصوب عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر جان يمان عبر خاصة “الستوري” على موقع “إنستجرام” صورًا تُظهر تصدّر اسمه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وأعرب من خلالها عن سعادته بمحبّة الجمهور له.

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ويحظى جان يامان بشعبية كبيرة في مختلف أرجاء العالم ويعتبر اليوم من أنجح الممثلين الأتراك وأكثرهم جماهيرية.

تجدر الإشارة إلى أن جان يامان زار في الفترة الأخيرة الماضية العديد من البلدان، وكان في استقباله بكل بلد حشد كبير من محبّيه في تجمعات وصفتها وسائل الإعلام بمظاهرات حبّ عابرة للدّول.