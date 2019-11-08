مروان خوري يعود الى الفصحى

متابعة بتجـــــــــــرد: ينشغل الفنان الشامل مروان خوري بالعمل على أغنية جديدة من المتوقع أن تبصر النور قريبًا.

بعد ان تواجد مروان خلال الفترة الأخيرة الماضية في الاستديو، كشف برنامج “تراندينغ” أن الأغنية الجديدة ستكون بالفصحى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها مروان خوري أغنية بالفصحى، حيث سبق له وقدّم مطلع “كل القصايد” الأغنية التي يستهلها ببيتين شعريين للشاعر الجاهلي عنترة بن شداد.

على صعيد آخر، يحيي مروان خوري سلسلة من الحفلات في عدد من البلدان العربية، وكان قد التقى الجمهور في الاوبرا المصرية يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وأحيا حفلة في قاعة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في 7 الشهر تكللت بالنجاح الكبير، ويستعد لإحياء حفل كبير على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمدينة مسقط العمانية، منتصف الشهر.