فن ومشاهير

علي الحجار وريهام عبدالحكيم يتألقان بمهرجان الموسيقى العربية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

العين الإخبارية - هاني عبد ربه

الجمعة 2019/11/8 12:21 م بتوقيت أبوظبي

الفنان علي الحجار بمهرجان الموسيقى العربية

أحيا المطرب المصري علي الحجار حفلا غنائيا علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.

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وقدّم الحجار العديد من الأغاني التراثية التي نالت إعجاب الجمهور، بالإضافة إلى أشهر أغانيه، منها: "مسألة مبدأ"، "ريشة ويّا ريشة"، وأغنية للمولد النبوي الشريف، "هتوحشيني"، "ليه الطريق"، "اتفقنا" وغيرها.

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وطلب من الجمهور الترحّم على الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية الخميس.

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وأطربت الفنانة ريهام عبدالحكيم الجمهور على مدار ساعة بأغانيها وأغاني الزمن الجميل للفنانة وردة، وأم كلثوم، وبدأت بأغنية "فيها حاجة حلوة".

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وشهدت حفلات مهرجان الموسيقى في النصف الأول من فعالياته حضورا جماهيريا كبيرا، رافعة لافتة "كامل العدد".

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وكرّم المهرجان 12 شخصية أسهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي، هم: المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي).

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بالإضافة إلى الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

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ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربي أبرزهم: أنغام، عاصي الحلاني، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان وفايا يونان.

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وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية، هي: فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وفرقة المايسترو مصطفى حلمي، وفرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرها.

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