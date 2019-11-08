علي الحجار وريهام عبدالحكيم يتألقان بمهرجان الموسيقى العربية

أحيا المطرب المصري علي الحجار حفلا غنائيا علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.





وقدّم الحجار العديد من الأغاني التراثية التي نالت إعجاب الجمهور، بالإضافة إلى أشهر أغانيه، منها: "مسألة مبدأ"، "ريشة ويّا ريشة"، وأغنية للمولد النبوي الشريف، "هتوحشيني"، "ليه الطريق"، "اتفقنا" وغيرها.





وطلب من الجمهور الترحّم على الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية الخميس.





وأطربت الفنانة ريهام عبدالحكيم الجمهور على مدار ساعة بأغانيها وأغاني الزمن الجميل للفنانة وردة، وأم كلثوم، وبدأت بأغنية "فيها حاجة حلوة".





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وشهدت حفلات مهرجان الموسيقى في النصف الأول من فعالياته حضورا جماهيريا كبيرا، رافعة لافتة "كامل العدد".





وكرّم المهرجان 12 شخصية أسهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي، هم: المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبدالحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي).





بالإضافة إلى الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.





ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربي أبرزهم: أنغام، عاصي الحلاني، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان وفايا يونان.





وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية، هي: فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وفرقة المايسترو مصطفى حلمي، وفرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرها.



