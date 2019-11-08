شاكيرا تروج للثقافة اللاتينية وتحتفل بعيد ميلادها في “سوبر بول”

تلتقي شاكيرا مع جنيفر لوبيز لأول مرة على المسرح في حفل يقام بين شوطي المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية في شباط/فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية (سوبر بول) في ميامي في الثاني من شباط 2020 في أكبر حدث سنوي يبثه التلفزيون الأميركي.

وتتطلع شاكيرا لأن تجعل فقرتها الغنائية في “سوبر بول”احتفاء بالثقافة اللاتينية وفي الوقت ذاته احتفالاً بعيد ميلادها الثالث والاربعين.

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وقالت شاكيرا لـ “رويترز”: ”أعتقد أن وجودي في سوبر بول له رمزية ما وأشعر أن علينا مسؤولية كبيرة تجاه أبناء أميركا اللاتينية حول العالم“.

وأضافت ”هناك الكثير في ثقافتنا اللاتينية يمكن أن نحتفي به، والتواجد على هذا المسرح المهم فرصة كبيرة“.

من جهة أخرى، تستعد شاكيرا لعرض فيلمها الوثائقي، والذي يحمل عنوان El Dorado World Tour، وذلك ليلة 13 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

الفيلم، يتحدث عن أهم محطات جولتها الفنية الأخيرة في عام 2018 خاصة بعد إصابتها بنزيف في أحبالها الصوتية واضطرارها لتأجيل جولتها العالمية مرتين، وسيعرض الفيلم لليلة واحدة في أكثر من 60 دولة.